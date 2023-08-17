Ранее судимый житель Владимира обвиняется в убийстве знакомого его жены. Следственными органами по...

Ранее судимый житель Владимира обвиняется в убийстве знакомого его жены.Следственными органами по Владимирской области 48-летнему ранее судимому жителю Владимира предъявлено обвинение в совершении убийства.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета, обвиняемый распивал спиртное в Суздальском районе в гостях у знакомой. После чего, в квартиру пришел муж, с которым у мужчины возник конфликт. Преступник нанес хозяину дома удары ножом, после чего скрылся. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.Во взаимодействии с оперативными службами УМВД России по Владимирской области его нашли на территории города Владимира.Фигуранта заключили под стражу.Следователями допрошены свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз. У обвиняемого при задержании обнаружено предполагаемое орудие преступления, которое изъято.На данный момент выполняются следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательств.Фото pxfuel.com