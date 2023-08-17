Роберт Де Ниро – не только талантливый актер, но и настоящий друг.

Роберт Де Ниро – не только талантливый актер, но и настоящий друг.Роберт Де Ниро отмечает 80-летие. Его называют одним из величайших актеров современности. В его фильмографии порядка 150 проектов самых разных жанров. Ему нравится работать и над комедиями, и над боевиками, и над драмами. Сложно назвать величайшую роль этого артиста, поскольку у него непревзойденных ролей целое множество.О Роберте Де Ниро как об актере знают многие, но какой он человек, знают далеко не все. Вашему вниманию – несколько фактов, которые характеризуют знаменитого актера, от интернет-издания "".В одном из своих первых фильмов "Свадебная вечеринка" снялся за 50 долларов.Для съемок в фильме "Таксист" просидел полдня за рулем, а также изучил всяческие психические заболевания.Спас своего друга, режиссера Мартина Скорсезе от наркотической зависимости, помог ему заняться работой.Основал сеть гостиниц и ресторанов.Поддерживает Демократическую партию США, испытывает неприязнь к Дональду Трампу и желает набить ему лицо.Сегодня Роберт Де Ниро, несмотря на почтенный возраст, продолжает сниматься в кино. Если верить слухам, сейчас актер работает сразу над несколькими проектами.