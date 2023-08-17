Роспотребнадзор по Владимирской области начал расследование по факту острой кишечной инфекции у 17...

Роспотребнадзор по Владимирской области начал расследование по факту острой кишечной инфекции у 17 человекВо Владимире 17 человек отравились шаурмой. У всех выявлена острая кишечная инфекция, сообщает пресс-служба Росподребнадзора по Владимирской области.Специалистами Роспотребнадзора организован выезд на объекты общепита для взятия проб и дальнейших лабораторных исследований. Начато санитарно-эпидемиологическое расследование.Ситуация находится на контроле ведомства.Фото: Управление Роспотребнадзора по Владимирской обл.