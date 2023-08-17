Синоптики рассказали, что жара ещё задержит жителей Владимирской области в своих объятьях. Погоду...

Синоптики рассказали, что жара ещё задержит жителей Владимирской области в своих объятьях.Погоду во Владимирской области продолжает формировать гребень антициклона. Ожидается переменная облачность, преимущественно — без осадков. Правда, прогнозируются сильные грозы во многих городах региона. И во Владимире в том числе.18-го августа (в пятницу) синоптики предупреждают о пике жары — до +29°C. Влажность воздуха — 70%. Атмосферное давление будет расти: с 754 до 757 мм.рт.ст. Ветер — северный и северо-западный, до 2 метров в секунду.Холодный атмосферный фронт будет ощущаться в ночное время, когда температура воздуха упадёт до +11-15°C с 18-го на 19-е августа.К выходным, как говорят синоптики, будет нарастать облачность и местами возможны осадки. В целом температурный фон — благоприятный.Народный прогноз погоды на 18 августа:«Услышать вдалеке эхо на закате – к жаркой погоде, если эхо не слышно, то будет дождь...», «На дне реки появились пиявки – к жаркой погоде», «Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают, то скоро потеплеет», «Чайки купаются в воде – к ненастью».Фото: pxfuel.com