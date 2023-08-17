Пассажиры смогут дешевле добираться до дома и работы.

Пассажиры смогут дешевле добираться до дома и работы.Президент России Владимир Путин и мэр столицы Сергей Собянин 17 августа запустили пассажирское движение по третьему Московскому центральному диаметру (МЦД-3). На линии 38 станций и 21 пересадка на метро, БКЛ, МЦК и другие диаметры."Позже откроем еще три станции — Малино, Рижскую и Митьково", – написал мэр в своем .Диаметр соединил Ленинградское и Казанское железнодорожные направления. Линия связала промышленный кластер в Зеленограде, центр авиастроения в Люберцах и другие важные для столичного региона объекты.Собянин отметил, что раньше добираться из Зеленограда на юго-восток Москвы было неудобно – приходилось делать пересадку на Ленинградском вокзале. Для соединения двух веток проведены беспрецедентные по своему масштабу работы, подчеркнул градоначальник."Заново построили Митьковскую соединительную ветвь, современный московский городской вокзал Зеленоград-Крюково, Русаковский и Николаевский путепроводы, развязку в Малино, парки для экипировки и отстоя поездов в Раменском и Зеленограде", – рассказал мэр.По его словам, стоимость поездок для пассажиров снизится до 3,5 раз. МЦД разгрузит три линии Московского метрополитена, Ленинградское, Новорязанское, Косинское шоссе, Волгоградский и Октябрьский проспекты.Напомним, что к открытию готовится четвертый Московский центральный диаметр (МЦД-4). Маршрут длиной 86 километров пройдет через центр столицы, соединит железнодорожные вокзалы, города Железнодорожный (Балашиха) и Апрелевка.