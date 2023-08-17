Хетаг Хубаев – спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата. Это не помешало мужчине показать высокий результат в метании диска. Он привезет во Владимирскую область бронзовую

Хетаг Хубаев – спортсмен с поражением опорно-двигательного аппарата. Это не помешало мужчине показать высокий результат в метании диска. Он привезет во Владимирскую область бронзовую медаль. Соревнования паралимпийцев по легкой атлетике «Мы вместе. Спорт» в Чебоксарах уже завершаются. Всего в них приняли участие 333 спортсмена из 41 региона России, а еще представители из Беларуси. Прокомментируйте новость