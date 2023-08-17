Супруги Кошевец из Владимирской области рассказали, как создать умный огород и сделать сад более...

Супруги Кошевец из Владимирской области рассказали, как создать умный огород и сделать сад более интересным?Август - время сбора урожая.Своим опытом делятся супруги Кошевец. У них в гостях побывала Татьяна Воронцова.Такого чая вы точно не пробовали - немного колдую, смеется Галина Кошевец и делится своими секретами. Все травы у гостеприимной хозяйки из своего сада.Галина Кошевец, фермер:- Начинается с малинника, дальше мята, мелисса, чабрец, монарда, душица и 2 секретных - тархун десертный и чайные нежные бархатцы.Чай бесподобен, как и сад вокруг. Трудно представить , что создает его супружеская пара Галина и Эдуард Кошевец всего 8 лет. А ведь изначально просто загорелись покупкой загородного дома. Первые мысли были - все вокруг запаковать в асфальт, и максимум- поставить столики для тенниса. Но в поэтичном Красном Сущеве не мог не появиться этот райский уголок. Вдохновили грибоедовские места, богатая суздальская земля , которую ,как говорится "хоть на хлеб намазывай", и конечно, творческий потенциал. Сегодня в итоге "пропагандируем" Дом и Сад, говорит Галина.Галина Кошевец, фермер:- Говоря о доме саде мы говорим- подходите к саду разумно- рационально, и с обязательной долей эстетики. Все что делаете, должно приносить удовольствие и людям вокруг вас. Поэтому у нас нет металло-профильных заборов. У нас свободное пространство и мы делаем так, чтобы это пространство: человек идет и он остановился - ему приятно и красиво. И он говорит- ах.Каждый уголок сада рождался в спорах, замечают супруги. Но в итоге- с единым мнением. К примеру, стена опорной беседки продумывалась 3 года.Галина Кошевец, фермер:- Когда мы съездили в Сан-Марино и посмотрели там опорные стены. Мы сказали- Боже мой, да этого то добра то, с карьерами Дюкинскими-у нас то да полно. Что же нам мешает себе сделать вот так и все сделал муж своими руками.Фантазийные деревянные конструкции- по всему саду. Оригинальные арт -объекты функциональны- они же скамейки и беседки. Прекрасно зонируют территорию. Эдуард рассказывает: огороды здесь узкие и длинные. И чтобы ландшафт был объемным и выразительным, его разделили на отдельные зоны - ягодные, плодовые, цветочные. А на склонах создали большие зеленые полянки. Выглядеть рельефу сочно и естественно помогают научный подход и ГЕОПЛАСТИКАЭдуард Кошевец,фермер:- Когда сошел снег, но трава еще не укоренилась, есть короткое время землю переравнять- убрать кочки, закопать ямки и подсеять траву. Она все выравнивает в красивые поляны.Скосив траву летом - ее сразу нужно убрать с лужайки - советует Эдуард. Тогда полянки всегда будут пышно-зелеными. Против сорняков свой прием- грядки застелили агрополотном.Галина Кошевец, фермер:- В своем саду опираемся на современные агротехнологии. Это для нас святая святых. Потому что некогда нам бегать полоть, поливать, технология достаточно простая, надо просто на нее решиться. Внизу стелется черный спанбонд, самый плотный, в дырочки сажается капуста.Сверху на невысоких дугах тоже укрытие-только тонкое белое. В этом свой плюс-под спанбонд ни одна бабочка не залетит, овощи можно не опрыскивать. Агроволокно не снимается и при поливе. Оно прекрасно пропускает воду.Галина Кошевец, фермер:- У меня такой принцип в саду- сделаю то, что обязательно и избегу того, что не нужно делать.Главное решиться на эксперимент. Опробовали метод сначала в теплице. Установили капельную ленту для полива. Результат- никаких ненужных забот. И отличный урожай.Эдуард Кошевец, фермер:- Черные помидорки тоже очень любим за вкус. Урожай может и не самый обильный. Но черные помидоры-прям вкусно. Вкусно и все.Сорта помидоров Бычье сердце и Дебарау-словно созданы для нашего региона. А еще белые баклажаны- совсем без горечи- советует Эдуард. Лучшая форма теплицы -митлайдер, с разным уровнем скатов: ниже к югу, выше -к северу. С научным подходом и дыня в наших краях зреет. Главный совет: один куст- одна дыня.Эдуард Кошевец, фермер:- Секрет здесь выращивания дыни- в нашей полосе их всегда надо только подвязывать. У нас земля холодная. Поэтому и дыня должна идти в рост. Как огурцы . И есть еще один важный секрет - главный стебель прищипнуть и добиться завязывания одного плода. после этого убираем все остальные побеги.Климат меняется и не нужно бояться высаживать более южные сорта, например вишни. По совету профессионального селекционера посадили белорусский сорт Гриот.Эдуард Кошевец, фермер:- Мы хотели непременно владимирку, мы же владимирские, нам непременно владимирская была нужна , и вот он настоял и мы ему благодарны, потому что весь урожай вишни, который мы собираем- собираем с этого дерева.В саду супругов Кошевец растёт и дальневосточная ягода долголетия - Гуми. Рядом жимолость, смородина, крыжовник. Это место хозяева называют Ягодным парком. Ягодники расположены аллеями.Галина Кошевец, фермер:- Такое расположение помогает в рациональном уходе за садов, во время подкопать, обрезать, укрыть от птицы.Обустроен в саду и птичник. Супруги держат бройлеров -кур и индюшек. Птичник нужно обязательно изолировать от земли. Червяки- не еда для бройлера .Эдуард Кошевец, фермер:- Бройлеру не нужна еда из земли, ему достаточно хорошей травы и комбикорм и чистая вода. Он прекрасно вырастет.Сам птичник напоминает теплицу. Конструкция удобная и недорогая. А вокруг повсюду цветы. Даже при стволах деревьев - чайные бархатцы- эстетика и рационализм: отпугивают муравьев.Галина Кошевец, фермер:- Я люблю цветы и сажаю их везде. У меня только в теплице нет цветов. Я просто себя сдержать не могу.Зато появился вот такой почти английский сад с лабиринтами и дорожками из стружки , которые легко переделать. Этот сад в любое время года - в цвету. Август - время флоксов.Галина Кошевец, фермер:- Сколько флоксов в саду? Пока 17. Я начинающий флоксовод всего их 140. Поэтому у меня еще все впереди. Я собираю классические сорта, хотя у меня такие есть как Любовь Полищюк например, выведенный в честь актрисы и есть огненные, новинка.Но если флоксы в саду не удивляют, то зимующие в нашей полосе Бамбук, хвощ и кактусы.Галина Кошевец, фермер:- Кактусятник - это такая экзотика подвластна каждому. Есть такие кактусы, которые зимую в нашем климате. Сначала выкапывается большая яма, потом битый кирпич, песок, опять кирпич, дренируем щебеночкой и высаживаем кактусы-всё!Есть в саду и своя "летняя резиденция"- в память об астраханском детстве, говорит Галина. На югах все заготовки на зиму делают не в доме, а отдельном помещении. Тут и домашний музей- реликвии от бабушек и прабабушек. Работа не заканчивается никогда. Супруги шутят- вы не представляете , сколько всего мы не успеваем!Татьяна Воронцова, Илья Хлудов. "Вести- Владимир".