В Адыгее следователи раскрыли убийство с расчленением, которое еще в 1999 году совершил сотрудник милиции. Об этом сообщает . В конце 90-х во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе нашли ..

В Адыгее следователи раскрыли убийство с расчленением, которое еще в 1999 году совершил сотрудник милиции. Об этом сообщает .В конце 90-х во дворе дома на улице Гоголя в Майкопе нашли расчлененное тело 29-летнего мужчины. По версии правоохранителей, сотрудник милиции убил мужчину ради ограбления. По данным , более 20 лет назад следствие не обнаружило зацепок, которые бы могли установить преступника. Сейчас улики были пересмотрены.