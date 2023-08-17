16 августа в храме Николая Чудотворца на Селивановой горе водрузили главный колокол церковного ансамбля – «Благовест».

16 августа в храме Николая Чудотворца на Селивановой горе водрузили главный колокол церковного ансамбля – «Благовест». Об этом рассказал почётный гражданин Киржача и Киржачского района Евгений Фёдоров.Дату освящения и установки самого большого и тяжёлого колокола в истории Владимирской области выбрали не случайно. Именно в этот день 242 года назад императрица Екатерина II утвердила исторический герб Киржача.Новый двухтонный колокол для храма Николая Чудотворца начали изготавливать год назад с благословения епископа Александровского и Юрьев-Польского Иннокентия на средства «Киржачской типографии» и пожертвования прихожан. «Благовест» отливали специалисты художественной мастерской «Вольгинский Колоколец».«В народе говорят, что Русь жива, пока поют колокола. Колокол называют голосом Бога. Он вдохновляет, очищает, наполняет. Его звон – особое таинство. Я верю, что с «Благовеста», который мы с большой радостью сегодня освящаем, начнётся новая история нашего края и нашей страны. Совсем скоро колокол водрузят на колокольню. После этого по всей округе разольется праздничный звон. Милостью Божией Господь управил и помог через неравнодушных людей. Чаянием прихожан и сотрудников типографии у нас получилось сделать благое дело. Дай Бог, не последнее! Пусть над Киржачом, над всей Владимирской областью, над нашей родиной летают благие вести», - отметил во время торжественной церемонии Евгений Фёдоров.В 19.30 голос «Благовеста» зазвучал над Киржачом.