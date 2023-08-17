Владимирские хоккеисты принимают поздравления. В мэрии состоялась церемония награждения игроков и тренеров любительского хоккейного клуба «Владимир». Особое внимание игрокам возрастной

Владимирские хоккеисты принимают поздравления. В мэрии состоялась церемония награждения игроков и тренеров любительского хоккейного клуба «Владимир». Особое внимание игрокам возрастной категории 50 плюс. Они стали победителями всероссийского турнира в Сочи. Речь идет о «Ночной хоккейной лиге». В заключительном этапе игр участвовало рекордное число команд: 174 коллектива из 81 региона России. Правда, по словам тренера команды,