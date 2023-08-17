В Котельниках Московской области тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребенок сидел у подъезда и резал арбуз. Об этом рассказала мать подростка . Сообщается, что мужчина нанес ..

В Котельниках Московской области тренер по боксу избил 12-летнего мальчика, когда ребенок сидел у подъезда и резал арбуз. Об этом рассказала мать подростка .Сообщается, что мужчина нанес мальчику 11 ударов руками и ногами. По данным , нападавшего оттащил прохожий.Семья ребенка сняла побои и написала заявление в полицию.