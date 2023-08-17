В музее-заповеднике Александровская слобода проходят праздничные программы, посвященные Яблочному...
В музее-заповеднике "Александровская слобода" проходят праздничные программы, посвященные Яблочному Спасу.
Пришел спас - яблоко припас!
Всю неделю в музее-заповеднике "Александровская слобода" проходят праздничные программы, посвященные Яблочному Спасу.
Представления и разного рода интерактивы проводятся в интерьере "Крестьянская изба". Это одна из экспозиций по истории Владимирской губернии. Программы "Александровской слободы" возрождают забытые традиции Спаса. Организаторы испытывают смекалку и ловкость гостей музея-заповедника в старинных играх, проводят яблочные и медовые аукционы. Учат создавать съедобный букет "Лето". И, конечно, поют песни.
- Будьте здоровы, живите богаааатоооо.