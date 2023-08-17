В Петушинском районе задержаны два закладчика метадона Накануне в Петушинском районе оперативники...

В Петушинском районе задержаны два закладчика метадонаНакануне в Петушинском районе оперативники задержали двоих не связанных между собой местных жителей, подозреваемых в сбыте и покушении на сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба УМВД по Владимирской области.Выяснилось, что 37-летний ранее судимый житель Покрова сбыл местному жителю два полимерных пакетика с разовыми дозами метадона. Также полицейские установили, что 28-летний житель Петушков организовал на территории города тайник-закладку. Там он спрятал четыре свертка с разовыми дозами синтетического наркотика. Полицейские обнаружили тайник и изъяли запрещенное вещество.На данный момент в отношении преступников возбуждены уголовные дела по статьям: «Сбыт наркотических веществ в значительном размере» и «Покушение на сбыт наркотических средств в значительном размере».Подозреваемым в незаконном обороте наркотических средств избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Фото: УМВД по Владимирской области