В пятницу, 18 августа, на улице Пушкарской Владимира будут менять опоры воздушной линии электропередач.

В пятницу, 18 августа, на улице Пушкарской Владимира будут менять опоры воздушной линии электропередач. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.В связи с проведением работ с 9.00 до 14.00 электричество отключат в некоторых домах на улицах Пушкарской, Красноармейской, Стрелецкой, на Помпецком и Стрелецком переулках.Кроме того, на участке улицы Пушкарской ограничат движение транспорта. Жителям и гостям города приносят извинения за неудобства. Водителей просят выбирать объездные пути.