В селе Павловское Владимирской области грузовик «МАЗ» врезался в бульдозер.
Кадры были...
В селе Павловское Владимирской области грузовик «МАЗ» врезался в бульдозер.
Кадры были опубликованы в группе Вконтакте «Гаврилов Посад».
Выяснилось, что ДТП произошло 16 августа на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в селе Павловское (Суздальский район), возле завода «Промрукав».
Очевидцы наблюдали нетипичную картину: грузовик «верхом» на бульдозере.
По предварительным данным ГИБДД, 55-летний водитель грузовика ехал ранним утром (в 4:00) по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо».
В какой-то момент, на 259-м километре магистрали, он вылетел в кювет, снёс бытовку и врезался в бульдозер.
В результате ДТП пострадал 35-летний пешеход, а водителя большегруза пришлось госпитализировать.
Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Фото: https://vk.com/gavpos