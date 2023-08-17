В селе Павловское Владимирской области грузовик «МАЗ» врезался в бульдозер. Кадры были...

В селе Павловское Владимирской области грузовик «МАЗ» врезался в бульдозер.Кадры были опубликованы в группе Вконтакте «Гаврилов Посад».Выяснилось, что ДТП произошло 16 августа на трассе Р-132 «Золотое кольцо», в селе Павловское (Суздальский район), возле завода «Промрукав».Очевидцы наблюдали нетипичную картину: грузовик «верхом» на бульдозере.По предварительным данным ГИБДД, 55-летний водитель грузовика ехал ранним утром (в 4:00) по федеральной трассе Р-132 «Золотое кольцо».В какой-то момент, на 259-м километре магистрали, он вылетел в кювет, снёс бытовку и врезался в бульдозер.В результате ДТП пострадал 35-летний пешеход, а водителя большегруза пришлось госпитализировать.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.Фото: https://vk.com/gavpos