Утром 17 августа во Владимире случилось смертельное ДТП, в котором скончался водитель мотоцикла.

Утром 17 августа во Владимире случилось смертельное ДТП, в котором пострадал водитель мотоцикла. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на очевидцев события.Инцидент произошёл на Содышке в районе 7.00. На перекрёстке с улицей Горького байкер угодил под фуру. На место аварии прибыли сотрудники полиции и медики. В результате ДТП на дороге возникла большая пробка.Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.