Вечером 16 августа в Вязниковском районе случилось ДТП, в котором пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его пассажир.

Вечером 16 августа в Вязниковском районе случилось ДТП, в котором пострадали 16-летний водитель мотоцикла и его пассажир. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Владимирской области.Инцидент произошёл в районе 17.00 в Никологорах. Молодой человек на перекрёстке не уступил дорогу автомобилю ВАЗ, за рулём которого сидела 60-летняя женщина. Транспортные средства столкнулись.В результате аварии несовершеннолетний байкер и его 17-летний друг получили травмы различной степени тяжести. Пассажира пришлось везти в больницу.