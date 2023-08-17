Владимирцы смогут увидеть последний метеоритный дождь Последний метеоритный дождь этого лета можно...

Владимирцы смогут увидеть последний метеоритный дождьПоследний метеоритный дождь этого лета можно будет наблюдать с 17 по 18 августа. Он носит название Каппа-Цигниды.Поток Каппа-Цигниды проносится над землей весь август, однако сегодня ночью он будет особенно активен. Увидеть яркие болиды можно будет в созвездии Лебедя.В отличии от своего предшественника, звездопада Персеиды, этот метеоритный дождь будет не таким насыщенным.— С этим метеорным потоком есть одна проблема — у него малое количество «падающих звезд» в час. Именно поэтому шанс, что люди смогут его заметить крайне мал. Никто же не будет целую ночь сидеть и смотреть в небо. Это печально, однако можно попытаться. Наблюдать его нужно, как обычно, за городом. Опять-таки, если позволит погода, — рассказал руководитель обсерватории Университета Решетнёва Сергей Веселков в социальных сетях.Жители Владимирской области заметить его в небе без специального оборудования смогут только ночью.Фото pxfuel