У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре. Интересно, что люди отравились в трех разных точках общепита. В Роспотребнадзоре названия шаурмичных

У пострадавших диагностировали острую кишечную инфекцию, сообщили в Роспотребнадзоре. Интересно, что люди отравились в трех разных точках общепита. В Роспотребнадзоре названия шаурмичных не раскрывают, но уточняют, что располагаются они на улице Тракторной, Чайковского и в Юго-Западном районе. На данный момент заведения официально не закрыты, но и шаурмой не торгуют – они принимают гостей из надзорного