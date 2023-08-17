В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 35 дворовых территорий. В мэрии сообщили, что на сэкономленные деньги благоустроят два

В этом году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» отремонтировали 35 дворовых территорий. В мэрии сообщили, что на сэкономленные деньги благоустроят два дополнительных двора. Дворы, которые попали в программу в этом году, выбрали из 103 заявок. Ремонт 35 территорий уже завершился, идет приемка и подготовка документов. В мэрии посчитали средства и пришли к выводу,