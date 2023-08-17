Во Владимире идет проверка безопасности пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. В...

Во Владимире идет проверка безопасности пешеходных переходов вблизи школ и детских садов.В преддверии нового учебного года «Единая Россия» запустила мониторинг безопасности пешеходных переходов вблизи школ, детских садов, больниц и других социальных учреждений.Активисты, волонтеры, депутаты, представители Штаба общественной поддержки объединились в рабочие группы и по приглашению жителей обследуют проблемные переходы.Следя за каждым шагом своих детей, жители улицы Комиссарова во Владимире настаивают: пешеходных переходов много не бывает. По утрам по узкому межквартальному проезду у 38 школы нескончаемым потоком снуют машины. А "зебра" здесь всего одна. И чтобы попасть на нее, школьникам приходится идти по газону или по краю проезжей части.Тернист и опасен путь к знаниям и учеников 13-ой школы. Ни тротуаров, ни переходов в районе учебного заведения нет. На уроки дети пробираются через гаражи и подворотни, рискуя подвернуть ноги на разбитой лестнице.Александр Цыганский, депутат Законодательного Собрания Владимирской области:- Сегодня мы выявили ряд нарушений. По этим нарушениям рабочая группа приняла решения и уже направила соответствующие уведомления и запросы в администрацию города Владимира, на имя главы, чтобы он обратил внимание и к первому сентября произвел необходимые работы для того, чтобы наши дети безопасно и комфортно ходили в образовательные учреждения.Лежачие полицейские, возможно, появятся на одной из самых больших и оживленных магистралей Владимира, на улице Мира. С просьбой в штаб общественной поддержки обратились члены родительского комитета восьмой школы. Двери учреждения практически выходят на дорогу. Пешеходный переход через нее располагается прямо на остановке общественного транспорта.Сергей Арефьев, председатель регионального отделения общественного движения «Отцы России»:- Автобусы в час-пик как раз-таки когда дети идут со школы, встают в очередь. Бывает такое, что подходят несколько автобусов, троллейбусов одновременно и создают помеху в правом ряду. Левый ряд не притормаживая едет. Иногда некоторые водители смотрят, некоторые - нет.Марина Чичигина, член родительского комитета школы №8 г. Владимира:- Особенно в вечернее время, дети многие учатся во вторую смену. Маленькие особенно. У нас начиная со второго класса дети учатся во вторую смену. Машины не тормозя.Искусственные неровности нужны по обе стороны разделительного газона, считают представители рабочей группы. Все замечания уже направлены в адрес городской администрации. В мэрии пообещали что-то предпринять до конца августа.Дарья Давыдова. "Вести-Владимир"