Неудобства жителям придется терпеть недолго – всего 5 часов. Дело в том, что на участке улицы будут проводить работы по замене ЛЭП. В мэрии предупреждают жителей о проведении работ на улице

Неудобства жителям придется терпеть недолго – всего 5 часов. Дело в том, что на участке улицы будут проводить работы по замене ЛЭП. В мэрии предупреждают жителей о проведении работ на улице Пушкарской. Они пройдут 18 августа с 9:00 до 14:00. В это время будет отключено электроснабжение в домах: №№ 1-9; 2-36, 2А-14А, 14Б, 16А, 18А,