Во Владимире после реконструкции открылась подстанция «Районная». Объем инвестиций колоссальный -...

Во Владимире после реконструкции открылась подстанция «Районная».Объем инвестиций колоссальный - 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Министерства ЖКХ Владимирской области.Подстанция «Районная» – основной питающий центр Владимира, Суздальского и Юрьев-Польского районов с общим количеством населения около 400 тысяч человек.Она обеспечивает электроэнергией 70 процентов региональной столицы, а также объекты социальной инфраструктуры и промышленные предприятия. Энергообъект участвует в выдаче мощности Владимирской ТЭЦ, обеспечивает транзитные перетоки между Владимирской, Нижегородской и Ивановской областями."Увеличение мощности подстанции обеспечит возможность развития этих территорий в дальнейшем, даёт возможность присоединения новых потребителей и питающих центров", – отметила Елена Семенова, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области.Подстанция «Районная» включает в себя две площадки, которые находятся в городской черте и соединены шинными мостами 110 кВ. Всё основное оборудование, в том числе силовые трансформаторы, размещено в закрытых помещениях. Это оптимальное решение в условиях плотной застройки, которое позволяет обеспечить высокую пожаробезопасность, снизить шум, свести к минимуму риски технологических нарушений из-за природных воздействий.На объекте установлены высоконадёжные комплектные элегазовые распределительные устройства, внедрены современные средства автоматизации и интеллектуальная система учёта электроэнергии. Более 90 процентов всего оборудования, включая КРУЭ, произведено в России.Благодаря применённым решениям, существенно уменьшилась территория подстанции. После рекультивации высвобожденный земельный участок площадью 3 гектара будет передан городу.Фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Владимирской области