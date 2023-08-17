Смертельное ДТП произошло сегодня, 17 августа, на перекрестке возле Содышки. 34-летний мотоциклист поехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с самосвалом и отлетел на соседнюю

Смертельное ДТП произошло сегодня, 17 августа, на перекрестке возле Содышки. 34-летний мотоциклист поехал на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с самосвалом и отлетел на соседнюю машину. Как сообщили в УМВД, авария произошла около семи часов утра на пересечении Пекинки и улицы Горького. Мотоциклист двигался со стороны Юрьев-Польского. Мужчина выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и