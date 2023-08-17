Во Владимире в страшном ДТП погиб мотоциклист. 17 августа 20230года во Владимире произошло...

Во Владимире в страшном ДТП погиб мотоциклист.17 августа 20230года во Владимире произошло страшное ДТП, в котором погиб мотоциклист. Об этом сообщает группа "вконтакте" «Подслушано автомобилистов | Владимир».По словам очевидцев, мотоциклист обогнал поток машин со стороны Юрьев-Польского через сплошную и, не дожидаясь зелëного сигнала светофора, пролетел на жëлтый не сбавляя скорость. В результате чего, задел фуру, снес ей фару и отлетел в сторону.Водитель мотоцикла не выжил.На место ДТП выехали скорая помощь и полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.Фото: группа "вконтакте" «Подслушано автомобилистов | Владимир».