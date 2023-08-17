Во Владимире жителя Украины осудили за призыв к терроризму УФСБ России по Владимирской области...

Во Владимире жителя Украины осудили за призыв к терроризмуУФСБ России по Владимирской области выявлена и пресечена противоправная деятельность гражданина Украины. Он публично призывал к осуществлению террористической деятельности в сети «Интернет».Установлено, что фигурант прибыл на территорию Владимирской области в составе группы беженцев из зоны СВО в марте 2022 года и был заселен в пункт временного размещения.В ноябре 2022 года обвиняемый, являясь пользователем «Telegram», умышленно разместил в публичном доступе одного из чатов текстовые сообщения, содержащие признаки призывов к осуществлению террористической деятельности, уточняют в пресс-службе УФСБ по Владимирской области.В марте 2023 года в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело.14 августа 2023 года приговором 2-го Западного окружного военного суда обвиняемый признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. А также запрет на деятельность, связанная с администрированием сайтов и каналов в интернете, создание учетных записей в соцсетях сроком на 2 года.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com