Беженца из Украины, проживавшего в пункте временного размещения на территории Владимирской области, приговорили за оправдание терроризма.

Беженца из Украины, проживавшего в пункте временного размещения на территории Владимирской области, приговорили за оправдание терроризма. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.В нашу область 22-летний мужчина прибыл в марте прошлого года. В ноябре он опубликовал в популярном мессенджере несколько текстов, в которых содержались признаки призывов к экстремистской деятельности. В отношении иностранца было возбуждено уголовное дело.2-й Западный окружной военный суд приговорил молодого украинца к 3 годам лишения свободы и запретил в течение двух лет вести сайты и каналы в интернете.