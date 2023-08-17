Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 ликвидируют смертельный перекресток. Светофорный...

Во Владимирской области на федеральной трассе М-7 ликвидируют смертельный перекресток.Светофорный перекресток на 295-м километре федеральной трассы М-7 «Волга» на въезде в город Вязники, являющийся серьезным очагом аварийности, будет ликвидирован, - заявил начальник управления ГИБДД УМВД по Владимирской области Артур Амосов.В полиции отмечают, что комплекс «инженерных мероприятий», которые снижают аварийности (предупреждающие знаки, шумовые полосы, дублирующая светодиодная подсветка), не дал результатов.По данным ГИБДД, за последние три года на светофоре, разделяющем потоки автомобилей, которые заезжают в Вязники со стороны автовокзала, и следующих транзитом по объездной дороге машин (в основном фур), произошло больше 20 ДТП с пострадавшими, пять человек погибли.«Механизм образования ДТП там примерно одинаков, вся проблема в светофоре. Вообще, в пределах Вязниковского района трасса М-7 довольно ровная, широкая и монотонная, у водителей внимание притупляется, и здесь начинаются вязниковские светофоры [на подъезде к Вязникам в районе заезда в Чудиново, поворота на Сеньково] – кто-то отвлекся, некоторые банально засыпают и происходят ДТП с такими последствиями. 295 километр — самый опасный.На сегодняшний день принято решение о ликвидации этой проблемной точки — ее поддержал владелец дороги, поддержал Минтранс, нужна техническая проработка. Перекресток будет ликвидирован, обустроят разворотные петли и установят модульный надземный переход.Там есть некоторые вопросы, связанные с удобством для граждан, они уже поступают, и негативные отзывы, но мы понимаем, что должен быть баланс между безопасностью и удобством. Поэтому мы категорически настаивали на этом решении», - отметил Артур Амосов.Срок ликвидации «перекрестка смерти» — октябрь 2023 года, до установления минусовых температур.Фото pxfuel.com