В регионе планируют испечь покровский пряник размером 2х3 метра. Губернатор предложил жителям области придумать дизайн для уникального кондитерского изделия. Предложить свой вариант

В регионе планируют испечь покровский пряник размером 2х3 метра. Губернатор предложил жителям области придумать дизайн для уникального кондитерского изделия. Предложить свой вариант оформления могут совершеннолетние жители области на сайте investvladimir.agency, сообщил Александр Авдеев в своем телеграм-канале. Заявки принимаются до 15 сентября. 18-20 сентября жюри оценит предложенные работы и отберет 5 лучших, после этого состоится открытое