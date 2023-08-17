Во Владимирской области выявлено 250 случаев заражения ВИЧ Узнай свой статус. За семь месяцев...

Во Владимирской области выявлено 250 случаев заражения ВИЧУзнай свой статус. За семь месяцев этого года в нашем регионе тест на ВИЧ сдали 248 тысяч человек. Выявлено 250 случаев заражения. Данные приводит Минздрав Владимирской области.Охват тестированием на вирус иммунодефицита растет. В ведомстве призывают проходить это обследование ежегодно. Оно проводится бесплатно и анонимно. Тест можно сдать в территориальных поликлиниках по направлению терапевта или же в Центре СПИД - в поликлинике областной больницы. Всем инфицированным назначается бесплатная терапия, благодаря которой качество и продолжительность жизни не снижаются и появляется возможность родить здоровых детей.