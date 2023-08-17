Врач общей практики Мария Беляева сообщила, что сочетание мяса и рыбы с картофелем оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Это объясняется тем, что крахмал переваривается очень ..

Врач общей практики Мария Беляева сообщила, что сочетание мяса и рыбы с картофелем оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Это объясняется тем, что крахмал переваривается очень быстро, а белки медленно, передает .Подобный процесс создает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, отметила Беляева. Специалист подчеркнула, что не стоит сочетать сладкие фрукты и другие продукты с высоким содержанием сахара с другими блюдами.