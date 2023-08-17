За нападение на сотрудников полиции жительница Вязников отделалась штрафом. Вязниковским городским...

За нападение на сотрудников полиции жительница Вязников отделалась штрафом.Вязниковским городским судом вынесен приговор в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, а именно применение насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области, 1 января 2023 года автомобилем «HONDA STREAM» управлял знакомый обвиняемой. Он был пьяным, его остановили сотрудники ДПС в поселке Лукново.Увидев в окно, что её приятель находится в машине сотрудников полиции, женщина и её муж, также будучи пьяными, подошли к месту происшествия. Они поняли, что за пьяную езду, ее знакомому грозит лишение прав. Тогда женщина подошла инспектору ДПС и, накинувшись на него спины, повалила на снег.Тем временем, нетрезвый водитель попытался скрыться с места происшествия, но был остановлен сотрудником полиции. Тогда злоумышленница подошла к другому инспектору ДПС и, обхватив двумя руками за шею, уронила его на снег.В ходе судебного следствия женщина вину признала в полном объеме, принесла извинения потерпевшим.Виновной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com