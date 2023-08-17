На днях предпринимательница и светская львица Светлана Бондарчук поделилась радостной новостью.

На днях предпринимательница и светская львица Светлана Бондарчук поделилась радостной новостью.Полгода назад они с супругом дизайнером Сергеем Харченко стали родителями. У пары на свет появился сын, которого назвали Петром. В Сети гадают, взяла семья мальчика из детского дома или его выносила суррогатная мама.В личном блоге Светлана Бондарчук показала трогательные кадры, на которых они с супругом забирают малыша домой. Мальчика сразу же познакомили с дочерью Сергея Харченко Юной, которая живет вместе с ними.Близкие друзья поздравили Светлану Бондарчук, которая в 54 года стала матерью в третий раз. А вот некоторые пользователи Сети высказали свои опасения на этот счет. В комментариях предпринимательницу осудили за рождение сына в таком зрелом возрасте, отметив, что женщина не думает о будущем малыша, ведь, когда он пойдет в школу, ей будет уже 60.Помимо этого, народ возмутился, что последние полгода Светлана Бондарчук и Сергей Харченко продолжали вести праздную жизнь: путешествовали, занимались своими делами и ходили на тусовки. Значит, сделали вывод подписчики, ребенка уже отдали няне."Искренне жаль этого малыша, по сути, он всегда будет вместе с няней, он даже не поймет, где папа и где мама", – написал один из пользователей Сети.Несколько лет назад Бондарчук рассказывала, что для полного счастья ей не хватает только третьего ребенка. У женщины есть сын Сергей и дочь Варвара. Девочка появилась на свет с особенностями развития – у нее ДЦП. Дочь Светланы и Федора Бондарчук с рождения воспитывает няня, она же с ней ездит по заграничным клиникам на лечения.