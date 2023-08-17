Жительницу Петушинского района Владимирской области могут посадить на 4 года за интимную связь с 15-летним подростком.

Жительницу Петушинского района Владимирской области могут посадить на 4 года за интимную связь с 15-летним подростком. Об этом сообщили региональные СМИ со ссылкой на телеграм-канал Baza.Роман 24-летней дамы и школьника быстро стал достоянием общественности, а вскоре об этом узнали и сотрудники правоохранительных органов. В отношении женщины завели уголовное дело.Фигурантка говорит, что подросток не противился таким отношениям. Однако закон всё равно был нарушен, так как парню не исполнилось 16 лет.