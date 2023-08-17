Жильцы одного из домов в Александрове требуют расселить их из аварийного жилья. Жильцы дома по...

Жильцы одного из домов в Александрове требуют расселить их из аварийного жилья.Жильцы дома по улице Революции в Александрове требуют, как можно скорее их расселить из аварийного жилья.Памятник архитектуры рассыпается на глазах. Проблема попала в поле зрения активистов Народного фронта. Слово Ангелине Свищ.- И нижние все шевелятся, вот и нижние просто сложены.- Они просто положены.- И живут сами по себе."Живые кирпичи" только малая часть проблем. Дому на улице Революции в Александрове старше самой революции, ему 170 лет. Фундамент разрушается, стены сыпятся. Жители вынуждены закрывать дыры поролоном. Особое беспокойство вызывают своды царских времен, на которых всё держится. Старожил Антонина Войнова говорит, последний раз ремонт делали в 1960 году. Тогда дом прирос вторым этажом.Антонина Войнова, жительница аварийного дома:- Фундамент, который был построен во время капитального ремонта, он весь рушится и дом держится только на сводах царских времен. Внутри стоит железная подпорка, которая уже сгнила. Если с ней что-то произойдет рухнет и свод.После обращения в Народный Фронт в Александров приехала Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба президентского движения. Сейчас в аварийном доме проживают 30 человек. В целях безопасности 2 года назад им отключили газ. А по-хорошему, говорит Наталья, должны были немедленно расселить.Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области:- Дом признан аварийным. Люди живут уже два года в условиях без газа. Всю пищу приготавливают на плитках, когда плитки начинают работать напряжение на изношенные сети такие высокие, мы уже видим, что здесь было уже не одно возгорание.Изначально расселить жильцов обещали к 2030-ому году. Прокуратура Александрова провела проверку и сроки сдвинули.Татьяна Логинова, старший помощник прокурора Владимирской области:- В первую очередь, осуществляются те дома, которые признаны аварийными до 2017 года. Данный дом был признан аварийным в конце 21 года. Срок расселения дома сокращен до 27 года включительно. Кроме того, прокурор добился того, чтобы администрация районов, всем жильцам дома было предложено жилье маневренного фонда.Временное жилье ничем не лучше этого, жалуются жильцы. Никто из них пока не решился на переезд. Между тем дом на Революции не подлежит сносу, так как является памятником архитектуры. Так и получается, что люди вынуждены жить в страхе однажды оказаться под завалами исторического наследия.Ангелина Свищ "Вести-Владимир"