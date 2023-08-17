Жителя Муромского района признали виновным в угоне двух транспортных средств с территории исправительной колонии.

Жителя Муромского района признали виновным в угоне двух транспортных средств с территории исправительной колонии. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.Ранее осужденный отбывал наказание в ФКУ ИК 7 УФСИН России по Владимирской области. В учреждении он занимался уборкой гаража и знал способ туда попасть.На дело злодей пошёл вечером 20 мая. Мужчина был пьян и проник в гараж. Он нашёл оставленные на столе ключи от машины «Шевроле Нива», завёл автомобиль и поехал по направлению к Коврову. Однако недалеко от посёлка Пакино угонщик съехал в кювет и бросил внедорожник.Преступник не успокоился и в ту же ночь пришёл на принадлежащую колонии стоянку. Он отыскал КамАЗ с оставленными в замке ключами и вновь покатил в Ковров. В городе грузовик остановили сотрудники ГИБДД.Мужчину осудили на 3 года заключения в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.