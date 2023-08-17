Жителей Владимирской области приглашают принять участие в сборе средств для покупки материалов, из которых будут сплетены маскировочные сети.

Жителей Владимирской области приглашают принять участие в сборе средств для покупки материалов, из которых будут сплетены маскировочные сети. Об этом активисты регионального отделения «Народного фронта» сообщили в соцсетях.Акция «Народные сети» осуществляется в рамках проекта «Народные полки». Организаторы отмечают, что маскировочные изделия помогают спасти жизни бойцов и защитить военную технику.«С начала СВО мы стоим плечом к плечу и помогаем фронту. Сбор на маскировочные сети, малая часть всей нашей совместной работы. Но в единстве наша сила. Вместе мы приближаем долгожданную победу!» - написали общественники в своей группе ВК.