Жителей Владимирской области призывают поддержать бойцов в зоне СВО Народные полки - новый...

Жителей Владимирской области призывают поддержать бойцов в зоне СВО"Народные полки" - новый проект Народного фронта. Он призван объединить неравнодушных людей, готовых помогать Родине.- Народные полки. Кто это такие спрашивают нас? Это новые герои тыла, которые плетут сети, производят сухие борщи, собирают квадракоптеры, это те, кто возят гуманитарные грузы на передовую. И "Народный фронт" поддерживает эти инициативы, этих новых, молодых, активных лидеров, которые обеспечивают победу, которая ковалась, куётся в тылу.Проект поможет сделать поддержку фронта централизованной, а значит более эффективной. Все, что будет производиться "Народными полками", будет доставлено в те военные части, где это необходимо больше всего. В ближайшее время общественники разработают и обнародуют конкретный план реализации проекта.