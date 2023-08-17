Жители 68 домов во Владимире останутся без электричества. Из-за производства компанией АО...

Жители 68 домов во Владимире останутся без электричества.Из-за производства компанией АО «ОРЭС-Владимирская область» работ по замене опор воздушной линии электропередачи 18 августа 2023 года по ул. Пушкарской с 09:00 до 14:00 будет отключено электроснабжение в домах:№№ 1-9; 2-36, 2А-14А, 14Б, 16А, 18А, 18Б по ул. Пушкарской;№№ 2, 8, 10 по Помпецкому переулку;№ 20 по ул. Красноармейской;№№ 35-50, 50А, 50Б, 53Б, 59, 62 по ул. Стрелецкой;№№ 1, 3, 3А, 5, 7 по Стрелецкому переулку.Кроме того, в указанное время будет перекрыта дорога от дома №10 до дома 18б по улице Пушкарской, чтобы провести необходимые работы, сообщила пресс-служба городской администрации.Фото: pxfuel.com, пресс-служба городской администрации