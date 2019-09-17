Обсуждение названия Крыма необходимо прекратить и оставить для научных исследований, заявил глава республики Сергей Аксенов.

Обсуждение названия Крыма необходимо прекратить и оставить для научных исследований, заявил глава республики Сергей Аксенов.Об этом он написал в своем аккаунте ВКонтакте, отметив, что тема не актуальна и в настоящее время главное – сделать Крым процветающим регионом России, а жизнь жителей полуострова безопасной и комфортной."Давайте заниматься делом", — написал Аксенов.Так он отреагировал на инициативу главы местной культурной автономии греков Ивана Шонуса, который предложил назвать полуостров Крым-Таврида. Это предложение было озвучено на международном симпозиуме "Крымская Эллада: греческое наследие Тавриды".В свою очередь кандидат на пост руководителя нового состава парламента полуострова Крыма Владимир Константинов назвал тему спекулятивной и сообщил, что крымские депутаты не будут ее рассматривать.Вице-премьер регионального правительства Георгий Мурадов считает, что данная инициатива должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку.Таврида (Таврика, Таврия) — одно из древних названий Крымского полуострова греческого происхождения, оно использовалось после присоединения к Российской империи в 1783 году.