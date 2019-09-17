Разбирательство по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина тянулось с прошлого года. В итоге утром 17 сентября спортсменов выпустили из тюремного заключения.

Разбирательство по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина тянулось с прошлого года. В итоге утром 17 сентября спортсменов выпустили из тюремного заключения.Как оказалось, за день до выхода из колонии нападающий питерской команды подписал новый контракт с ФК "Зенит". Об этом сообщил его адвокат Юрий Падалко.За время прибывания Кокорина в колонии, у него истекло существовавшее до этого соглашение с клубом. "У Мамаева действующий контракт с футбольным клубом "Краснодар", у Кокорина буквально вчера заключено трудовое соглашение с "Зенитом", – рассказал правозащитник спортсмена.Кроме того, журналисты задали еще пару вопросов Падалко. Они поинтересовались, считает ли он, что футболисты исправились."Они – нормальные люди", – резюмировал адвокат.Отметим, 17 сентября Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева официально выпустили из тюрьмы. Они отбывали наказание в колонии в Белгородской области. Причиной их заключения стали произошедшие в октябре прошлого года две драки в центре Москвы.Первый конфликт у них произошел с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком. А второй, в свою очередь, с чиновником из Минпромторга Денисом Паком, сообщает .