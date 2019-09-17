Женщина добровольно сложила с себя полномочия должностного лица

Женщина добровольно сложила с себя полномочия должностного лицаБывшего главу одного из муниципальных образований Александровского района подозревают в присвоении вверенного имущества.Весной 2019 года к главе обратились с просьбой фиктивно трудоустроить мужчина на должность главного специалиста.С мая по сентябрь руководитель муниципального образования получала зарплату, начисляемую главному специалисту, в результате чего присвоила 60 тысяч рублей бюджетных средств.После выявления преступления женщина добровольно сложила с себя полномочия должностного лица. Кроме того, подозреваемая готова в полном объеме вернуть в бюджет присвоенные деньги.