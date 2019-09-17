Российский теннисист, 38-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах за один час 50 минут обыграл представителя Белоруссии Илью Ивашку со счетом 4:6, 6:0, 6:4.

Российский теннисист, 38-я ракетка мира Андрей Рублев на старте турнира в Санкт-Петербурге в трех сетах за один час 50 минут обыграл представителя Белоруссии Илью Ивашку со счетом 4:6, 6:0, 6:4.Рублев трижды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 13, а у Ивашки, занимающего 135-е место в рейтинге ATP, три эйса, 16 двойных ошибок и два реализованных брейка из девяти.Таким образом, россиянин вышел во второй круг турнира, где ему будет противостоять Ричардас Беранкис (63) из Литвы, обыгравший израильтянина дуди Селу – 6:3, 6:0.