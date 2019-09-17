Полузащитник московского Локомотива и сборной России Антон Миранчук перенес успешную операцию на правой стопе, которая была проведена в Германии. Точные сроки реабилитации определят позднее.

Полузащитник московского "Локомотива" и сборной России Антон Миранчук перенес успешную операцию на правой стопе, которая была проведена в Германии. Точные сроки реабилитации определят позднее."Операция прошла успешно. Антон вернется в Москву вместе с командой после матча Лиги чемпионов с "Байером", – говорится в сообщении на официальном сайте "железнодорожников".Напомним, что Антон Миранчук получил травму в матче девятого тура чемпионата России по футболу против "Сочи", которая завершилась победой красно-зеленых со счетом 1:0.