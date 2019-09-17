Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко ухудшается день ото дня. Против политика возбуждено множество уголовных дел. Теперь следователи перешли к новому этапу: в Киеве начались аресты.

Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко ухудшается день ото дня. Против политика возбуждено множество уголовных дел. Теперь следователи перешли к новому этапу: в Киеве начались аресты.Сообщается, что арестован один из главных активов Порошенко. Речь идет о судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Соответствующее решение принял Печерский суд украинской столицы.Об аресте сообщил бывший сотрудник администрации ВиктораЯнуковича, юрист Андрей Портнов. "Печерский суд наложил арест на всёнедвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко– завода Кузня на Рыбальском", – написал он на своей странице в"Фейсбук".Портнов подчеркнул, что суд принял решение в рамкахуголовного разбирательства, начатого по его заявлению. Бывший соратникЯнуковича уверен, что Порошенко в свое время легализовал и отмыл преступныедоходы и не заплатил в казну существенную сумму налогов."Продолжаем комплекс учебно-воспитательных иуголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидетьв тюрьме", – заключил юрист.Ранее бывший руководитель Генштаба Вооруженных сил УкраиныЮрий Ильин рассказал, что в бытность министром экономическогоразвития и торговли заставлял правительство строить корабли на своем заводе.Там построили корвет "Петр Великий", затем несколько бронированныхкатеров.Бывший президент близок к тюрьме, как никогда. Повсей видимости, он надеялся отсидеться и переждать бурю в Верховной раде,пользуясь депутатским иммунитетом.Однако на днях Верховная рада отменила парламентскуюнеприкосновенность. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января следующегогода. Сейчас изредко ходит на допросы, гораздо чаще игнорируя вызовы. Но в новомгоду бывшего президента могут доставить к следователям под конвоем.