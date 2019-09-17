Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко ухудшается день ото дня. Против политика возбуждено множество уголовных дел. Теперь следователи перешли к новому этапу: в Киеве начались аресты.
Положение бывшего президента Украины Петра Порошенко ухудшается день ото дня. Против политика возбуждено множество уголовных дел. Теперь следователи перешли к новому этапу: в Киеве начались аресты.
Сообщается, что арестован один из главных активов Порошенко. Речь идет о судостроительном заводе "Кузня на Рыбальском". Соответствующее решение принял Печерский суд украинской столицы.
Об аресте сообщил бывший сотрудник администрации Виктора
Януковича, юрист Андрей Портнов. "Печерский суд наложил арест на всё
недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко
– завода Кузня на Рыбальском", – написал он на своей странице в
"Фейсбук".
Портнов подчеркнул, что суд принял решение в рамках
уголовного разбирательства, начатого по его заявлению. Бывший соратник
Януковича уверен, что Порошенко в свое время легализовал и отмыл преступные
доходы и не заплатил в казну существенную сумму налогов.
"Продолжаем комплекс учебно-воспитательных и
уголовно-конфискационных мероприятий. Ничего личного, просто вор должен сидеть
в тюрьме", – заключил юрист.
Ранее бывший руководитель Генштаба Вооруженных сил Украины
Юрий Ильин рассказал, что в бытность министром экономического
развития и торговли заставлял правительство строить корабли на своем заводе.
Там построили корвет "Петр Великий", затем несколько бронированных
катеров.
Бывший президент близок к тюрьме, как никогда. По
всей видимости, он надеялся отсидеться и переждать бурю в Верховной раде,
пользуясь депутатским иммунитетом.
Однако на днях Верховная рада отменила парламентскую
неприкосновенность. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января следующего
года. Сейчас изредко ходит на допросы, гораздо чаще игнорируя вызовы. Но в новом
году бывшего президента могут доставить к следователям под конвоем.