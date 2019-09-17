Генеральный директор московского Спартака Томас Цорн отправился в Лондон на встречу с экс-тренером английского Арсенала Арсеном Венгером. 69-летний французский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.

Генеральный директор московского "Спартака" Томас Цорн отправился в Лондон на встречу с экс-тренером английского "Арсенала" Арсеном Венгером. 69-летний французский специалист является одним из претендентов на пост наставника красно-белых.Как сообщает "Спорт-экспресс", Цорн собирается встретиться с Венгером, чтобы "прощупать почву". Руководство "Спартака" интересует вопрос, готов ли француз вернуться к тренерской деятельности и каковы его финансовые требования.Напомним, что после проигранного матча "Уралу" Олег Кононов попросил освободить его от занимаемой должности, однако владелец клуба Леонид Федун отставку не принял."Спартак" после девяти туров занимает шестое место в чемпионате России, набрав 14 очков.