Размер ипотечного портфеля банка на 1.07.2019 года составил свыше 67 млрд рублей

Размер ипотечного портфеля банка на 1.07.2019 года составил свыше 67 млрд рублейБанк УРАЛСИБ занял 9 место российских ипотечных банков по размеру ипотечного портфеля на 1.07.2019 года, согласно исследованию портала Банки.ру.Размер ипотечного портфеля Банка УРАЛСИБ на 1.07.2019 года составил свыше 67 млрд рублей, прирост к аналогичному периоду прошлого года – более 10%.Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также ПАО «БАНК УРАЛСИБ».