Беременная невеста знаменитого рэпера Тимати не хочет рожать ребенка. Своими волнениями Анастасия Решетова поделилась с подписчиками.

Беременная невеста знаменитого рэпера Тимати не хочет рожать ребенка. Своими волнениями Анастасия Решетова поделилась с подписчиками.Сейчас модель находится на последних сроках. Буквально через несколько недель малыш должен появиться на свет, однако Анастасия не хочет расставаться с беременностью. Об этом она рассказала на своей странице в социальной сети Инстаграм.Как Пятый телеканал, знаменитость сокрушается о том, что скоро ребенок будет существовать отдельно от нее. Девушка не знает, как с этим смириться, но надеется, что ей это удастся.Решетова выложила снимок, на которой позирует в пикантном облегающем платье, выгодно подчеркивающем округлившийся живот. В тексте публикации возлюбленная Тимати обращается к фолловерам с вопросом: "Как смириться с тем, что через считанныенедели мы с крохой уже не будем одним целым в буквальном понимании?... (Здесь и далее пунктуация и орфография автора сохранены – Прим.ред.)Девушка откровенно призналась честно, что в пиковые моменты плохого самочувствия она выкрикивала : "Ну скорее бы уже родить!". Тем не менее, Анастасия отметила, что сейчас предпочитает наслаждаться каждойминуткой пока внутри нее еще бьется чужое маленькое сердечко."Это правда волшебноевремя. А потом начнется уже другая история , не менее волшебная, нодругая", – подытожила модель.