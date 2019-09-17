Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй раунд теннисного турнира в китайском Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов. Россиянка добилась победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо.

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй раунд теннисного турнира в китайском Гуанчжоу, призовой фонд которого превышает 425 тысяч долларов. Россиянка добилась победы над испанкой Сарой Соррибес-Тормо​​​.Соперницы провели на корте 1 час 41 минуту. При счете 2:6, 6:1, 4:1 в пользу Блинковой Соррибес-Тормо отказалась продолжать матч.Во втором раунде российская теннисистка сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.