Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев и претендент на пояс Сауль Альварес обязаны будут пройти тест на допинг до и после чемпионского поединка. Ранее мексиканец был отстранен на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола.

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Сергей Ковалев и претендент на пояс Сауль Альварес обязаны будут пройти тест на допинг до и после чемпионского поединка. Ранее мексиканец был отстранен на полгода из-за обнаружения в его допинг-пробе кленбутерола."Боксеры будут сдавать допинг-тесты по программе VADA (Ассоциации по добровольному тестированию на допинг)", – приводит слова одного из членов команды Ковалева ТАСС.Напомним, что с Альвареса была снята дисквалификация за использование запрещенных веществ, поскольку мексиканский боксер сумел доказать, что кленбутерол попал в его организм вместе с пищей.Бой между Сергеем Ковалевым и Саулем Альваресом состоится 2 ноября 2019 года в Лас-Вегасе.